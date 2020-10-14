Чистка, правка, настройка звука для youtube, стримов, аудиокниг.

Профессиональный звукорежиссёр. Опыт работы со звуком - более 30 лет (с 1981 года).

Предлагаю работу над звуком для вашего ютьюб-канала, видео, стримов, подкастов и аудиокниг: правку, чистку, "разгон", монтаж и сведение: чтобы было громко и качественно. Настройка аудиотрактов для стримеров (удаленка).

Так же возможен подбор музыкального сопровождения, шумовых эффектов.

Озвучание роликов, надиктовка текстов, чтение аудиокниг. Могу написать и озвучить 100% уникальный текст со всеми SEO'шными фичами.