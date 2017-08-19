Копирайтер, автор рекламных, информационных и литературных материалов

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь написанием текстов уже более 6 лет.

Основные тематики следующие:

Медицина.

Живой и растительный мир.

Журналистика.

Эзотерика.

Компьютерные игры и многое другое.

С удовольствием выполню для вас следующие типы работ:

Продающие SEO тексты.

Обзоры на группы товаров и игры.

Информационные статьи.

Литературные тексты, в том числе рассказы и стихотворения.

Качество и оперативность гарантирую. С уважением.