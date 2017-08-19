Sam342

Дмитрий Ковальских Sam342

 
37 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Копирайтер, автор рекламных, информационных и литературных материалов

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь написанием текстов уже более 6 лет. 

Основные тематики следующие:

  • Медицина.
  • Живой и растительный мир.
  • Журналистика.
  • Эзотерика.
  • Компьютерные игры и многое другое.

С удовольствием выполню для вас следующие типы работ:

  • Продающие SEO тексты.
  • Обзоры на группы товаров и игры.
  • Информационные статьи.
  • Литературные тексты, в том числе рассказы и стихотворения.

Качество и оперативность гарантирую. С уважением.