Копирайтер, автор рекламных, информационных и литературных материалов
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий и я занимаюсь написанием текстов уже более 6 лет.
Основные тематики следующие:
- Медицина.
- Живой и растительный мир.
- Журналистика.
- Эзотерика.
- Компьютерные игры и многое другое.
С удовольствием выполню для вас следующие типы работ:
- Продающие SEO тексты.
- Обзоры на группы товаров и игры.
- Информационные статьи.
- Литературные тексты, в том числе рассказы и стихотворения.
Качество и оперативность гарантирую. С уважением.
Действие аккаунта приостановлено!