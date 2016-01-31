SamS90

Александр Лавринчук SamS90

 
33 годаУкраина/Коростышев
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Ф.И.О.

Олександр

Адрес:

Житомирська обл.

Телефон:

моб. : 0993803597

Дата народження:

16.08.1990 р.

Сім’я

Не одружений

Ціль:

Пошук вакансії пов’язаної  з веб-дизайном. Бажання отримувати досвід роботи в команді. Вчитись нового у спеціалістів, та розробляти різні по складності проекти.

Освіта:

Маю вищу закінчену освіту, навчався в Житомирському Державному  Технологічному Університеті. Рік закінчення 2013

Навички:

Знання в областях: HTML, CSS, Adobe Photoshop, Adobe FlashProfessional CC. ( css вивчав за цим посібником Д. Макфарланд - Большая книга CSS3 (Бестселлеры O'Reilly)  - 2014 ) Також на час написання резюме розучував javascript ( за ось цимпосібником Дэвид Флэнаган - JavaScript. Подробное руководство (6-е издание) –

2012 )

Особисті якості:

Активна життєва позиція, цілеспрямованість, відповідальність, оперативність, оптимізм, креативність, ініціативність, здатність швидко

навчатися.

Коротко про себе:

Після закінчення навчання досить довгий час був без роботи тому вирішивпочати вивчати програмування, завдяки друзям швидко опанував css займаючись

версткою. Маю на меті опанувати php та створити власний сайт.

PHPJavascriptHTMLCSSPhotoshop
HTML-верстка
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