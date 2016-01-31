Ф.И.О.
Олександр
Адрес:
Житомирська обл.
Телефон:
моб. : 0993803597
Дата народження:
16.08.1990 р.
Сім’я
Не одружений
Ціль:
Пошук вакансії пов’язаної з веб-дизайном. Бажання отримувати досвід роботи в команді. Вчитись нового у спеціалістів, та розробляти різні по складності проекти.
Освіта:
Маю вищу закінчену освіту, навчався в Житомирському Державному Технологічному Університеті. Рік закінчення 2013
Навички:
Знання в областях: HTML, CSS, Adobe Photoshop, Adobe FlashProfessional CC. ( css вивчав за цим посібником Д. Макфарланд - Большая книга CSS3 (Бестселлеры O'Reilly) - 2014 ) Також на час написання резюме розучував javascript ( за ось цимпосібником Дэвид Флэнаган - JavaScript. Подробное руководство (6-е издание) –
2012 )
Особисті якості:
Активна життєва позиція, цілеспрямованість, відповідальність, оперативність, оптимізм, креативність, ініціативність, здатність швидко
навчатися.
Коротко про себе:
Після закінчення навчання досить довгий час був без роботи тому вирішивпочати вивчати програмування, завдяки друзям швидко опанував css займаючись
версткою. Маю на меті опанувати php та створити власний сайт.