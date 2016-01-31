Ф.И.О.

Олександр

Адрес:

Житомирська обл.

Телефон:

моб. : 0993803597

Дата народження:

16.08.1990 р.

Сім’я

Не одружений

Ціль:

Пошук вакансії пов’язаної з веб-дизайном. Бажання отримувати досвід роботи в команді. Вчитись нового у спеціалістів, та розробляти різні по складності проекти.

Освіта :

Маю вищу закінчену освіту, навчався в Житомирському Державному Технологічному Університеті. Рік закінчення 2013

Навички:

Знання в областях: HTML, CSS, Adobe Photoshop, Adobe FlashProfessional CC. ( css вивчав за цим посібником Д. Макфарланд - Большая книга CSS3 (Бестселлеры O'Reilly) - 2014 ) Також на час написання резюме розучував javascript ( за ось цимпосібником Дэвид Флэнаган - JavaScript. Подробное руководство (6-е издание) –

2012 )

Особисті якості:

Активна життєва позиція, цілеспрямованість, відповідальність, оперативність, оптимізм, креативність, ініціативність, здатність швидко

навчатися.

Коротко про себе:

Після закінчення навчання досить довгий час був без роботи тому вирішивпочати вивчати програмування, завдяки друзям швидко опанував css займаючись

версткою. Маю на меті опанувати php та створити власний сайт.