SamZelenkin

В интернет-магазин детских игрушек требуется написать тексты на новые товары (чуть менее 50 шт): 1. кепки https://sgtoy.ru/aksessuary-lego/kepki-lego тексты будут одинаковые 2. на товары этой категории https://sgtoy.ru/radioupravlyamye-igrushki (кроме "танковые бои") текст составляется исходя их характеристик и комплектации товара. по срокам желательно как можно быстрее. ...