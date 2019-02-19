SamZelenkin

Семен Зеленкин SamZelenkin

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Написать тексты к детским товарам

    В интернет-магазин детских игрушек требуется написать тексты на новые товары (чуть менее 50 шт): 1. кепки https://sgtoy.ru/aksessuary-lego/kepki-lego тексты будут одинаковые 2. на товары этой категории https://sgtoy.ru/radioupravlyamye-igrushki (кроме "танковые бои") текст составляется исходя их характеристик и комплектации товара.  по срокам желательно как можно быстрее. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка логотипа для toys green

    прошу разработать лого для магазина детских игрушек. в основном - конструкторы. должен быть простым и понятным. цвета не кислотные, не кричащие. современный лого. по цветам - зеленый, синий, оранжевый. и на ваше усмотрение.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$60
10 баллов
4 года назад
Разработка логотипа для экоферма майская
Семён, благодарю вас за интересный проект! Сотрудничество с вами всегда приятное, а главное надежное.
Отлично выполненная работа. Как всегда в срок. Отличная коммуникация с дизайнером. Логотип очень понравился. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$66
10 баллов
5 лет назад
Разработка логотипа для toys green
Семён, предложил очень интересный проект. Сотрудничество было приятным и плодотворным, и работалось легко. Мои наилучшие рекомендации. Надеюсь, будем работать дальше.
Работал со Светланой. нужно было разработать логотип интернет-магазина. сработались легко, все понятно. по срокам, как и договаривались. и ценник приемлемый. буду работать с ней и дальше
Ответный отзыв