Samarav031

Меня зовут Андрей, мне 50 лет.

Имею высшее образование в сфере маркетинга (Славянский Университет Маркетинга Бизнеса и Права). Работал в налоговой инспекции и риэлторской компании, что позволило мне приобрести опыт работы с клиентами, аналитики и организации процессов.

Сейчас развиваюсь в области фриланса, специализируясь на графическом дизайне, копирайтинге, рерайтинге и транскрибации. Мои навыки, дисциплина и желание учиться помогают успешно выполнять задачи любой сложности.

Готов создавать качественные проекты, используя креативный подход и внимание к деталям. Ищу интересные задачи, которые помогут развивать мои навыки и приносить пользу клиентам.

Навыки

- Графический дизайн: разработка логотипов, макеты для печати, создание баннеров.

- Редактирование фотографий: замена фона, улучшение качества, подготовка к печати.

- Копирайтинг и рерайтинг: создание оригинальных текстов, переработка материалов для повышения их уникальности и читабельности.

- Транскрибация: точный и быстрый перевод аудио- и видеозаписей в текстовый формат.

- Уверенная работа в Adobe Photoshop, Canva, CorelDRAW.

Опыт работы

- Разработка логотипа для интернет-магазина одежды.

- Редактирование серии фото для соцсетей и интернет-рекламы.

- Переработка текстов для блога (повышение уникальности до 95%).

- Транскрибация подкастов общей продолжительностью более 2 часов.

Личные качества

- Ответственность: всегда выполняю работу в срок, независимо от объема задач.

- Пунктуальность: строго соблюдаю дедлайны и требования клиентов.

- Целеустремленность: готов учиться и развиваться, чтобы предлагать лучшие решения.

- Организованность: грамотно распределяю задачи, что позволяет эффективно работать над проектами.

- Креативный подход: нахожу нестандартные решения, которые помогают выделить проекты среди других.