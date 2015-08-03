Обратившись ко мне Вы получите качественный текст для Вашего сайта, который будет легко читаться, будет привлекать посетителей и будет заставлять их покупать ваш товар или услугу. Вы можете быть уверенны в уникальности и эффективности текстов, качестве заголовков и точном соблюдении сроков, которые будут оговорены.
Опыт работы:
- Сотрудничаю с компанией kaishi.ru, занимающейся созданием и продвижение сайтов в интернете в должности копирайтера.
- Беру заказы по написанию продающих текстов и по наполнению сайтов контентом.
- Выполняю обязанности контент-менеджера, копирайтера и журналиста в проекте Владислава Гурьянова "Планета Фриланса" (vk.com/flplanet)
- Делаю качественное описание товара для интернет-магазинов.
- Пишу статьи художественного содержания на любую тематику.
- Отдельно принимаю заказы по созданию эффективных заголовков
- Создаю лозунги.
- Пишу письма на заказ.
- Поздравления
Средняя стоимость моей работы - 150 рублей/ 1000 символов текста и 100 рублей за продающий заголовок.
Благодарю за то, что ознакомились с резюме и решили выбрать меня!