Samathi

Лия Samathi

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Услуги копирайтинга. Продающие тексты. Оформление сайта текстовым контентом. Создание слогана компании

Обратившись ко мне Вы получите качественный текст для Вашего сайта, который будет легко читаться, будет привлекать посетителей и будет заставлять их покупать ваш товар или услугу. Вы можете быть уверенны в уникальности и эффективности текстов, качестве заголовков и точном соблюдении сроков, которые будут оговорены. 

Опыт работы:

- Сотрудничаю с компанией  kaishi.ru, занимающейся созданием и продвижение сайтов в интернете в должности копирайтера. 

- Беру заказы по написанию продающих текстов и по наполнению сайтов контентом. 

- Выполняю обязанности контент-менеджера, копирайтера и журналиста в проекте Владислава Гурьянова "Планета Фриланса" (vk.com/flplanet)

- Делаю качественное описание товара для интернет-магазинов. 

- Пишу статьи художественного содержания на любую тематику. 

- Отдельно принимаю заказы по созданию эффективных заголовков

- Создаю лозунги.

- Пишу письма на заказ.

- Поздравления

Средняя стоимость моей работы - 150 рублей/ 1000 символов текста и 100 рублей за продающий заголовок. 

Благодарю за то, что ознакомились с резюме и решили выбрать меня! 