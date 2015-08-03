Услуги копирайтинга. Продающие тексты. Оформление сайта текстовым контентом. Создание слогана компании

Обратившись ко мне Вы получите качественный текст для Вашего сайта, который будет легко читаться, будет привлекать посетителей и будет заставлять их покупать ваш товар или услугу. Вы можете быть уверенны в уникальности и эффективности текстов, качестве заголовков и точном соблюдении сроков, которые будут оговорены.

Опыт работы:

- Сотрудничаю с компанией kaishi.ru , занимающейся созданием и продвижение сайтов в интернете в должности копирайтера.

- Беру заказы по написанию продающих текстов и по наполнению сайтов контентом.

- Выполняю обязанности контент-менеджера, копирайтера и журналиста в проекте Владислава Гурьянова "Планета Фриланса" (vk.com/flplanet)

- Делаю качественное описание товара для интернет-магазинов.

- Пишу статьи художественного содержания на любую тематику.

- Отдельно принимаю заказы по созданию эффективных заголовков

- Создаю лозунги.

- Пишу письма на заказ.

- Поздравления

Средняя стоимость моей работы - 150 рублей/ 1000 символов текста и 100 рублей за продающий заголовок.

Благодарю за то, что ознакомились с резюме и решили выбрать меня!