Заходи-заходи, дорогой путник, не обходи стороной мою лачугу готовых работ!

Здравствуй, дорогой путешественник! Тебя занесла дорога приключений в мою лачугу. Что же, располагайся у камина и давай знакомиться...

Меня зовут Адвар, я скальд. Это моя жена Фрея, она готовит лучше любого повара в самом Совнгарде! Собственно, сейчас ощутишь это на своём желудке, да. А это мои внуки: Свен и Бьорн. Оба сильны как медведи и у обоих горят глаза! Смотрю на них, а вижу себя в молодости... За моего сына Альфдана и его жену Утгерд говорить много не стану. Как ты знаешь, идёт война с тиранией короля Иолы, с западного побережья Раинара. Наши люди всегда славились своей могучестью и силой. Как война началась, их забрали. Но я не сомневаюсь что они вернутся, нет.

Собственно, давай теперь немного обо мне. Родился и вырос я в здесь, нашей деревне, на Солстхейме. Не скажу, что рос я сорванцом, но рябина дяди Стенвара всегда выглядела вкуснее нашей, за что мне иногда и прилетало. Однажды, в нашу деревушку зашёл такой же искатель приключений как ты. Мы с моими друзьями Фарксом и Аргасом всю ночь слушали рассказы про его приключения! Именно эта ночь предопределила моё будущее, в моём сердце загорелось пламя путешественника. Через год, попрощавшись с отцом и матерью, я пересёк границы родного дома отправляясь в неизведанное! Мне не хватит и 100 лет, чтобы рассказать тебе всё то, что мне пришлось увидеть...

А теперь я стар. Я полюбил работать ночами с книгами, посматривая в окно на звёздное небо, наслаждаясь тишиной и безмятежностью. А ты? А впрочем, пока послушаем меня, верно? Да-да... о чём это я? Пишу я много всякой всячины. Да, эти корешки и баночки стоят здесь не просто так. В нашей деревне, как ты уже догадался, я местный лекарь, поэтому я думаю тебя могли бы заинтересовать мои работы на пергаменте по медицине и знахарству! Возможно тебя, мой дорогой путник, не интересует врачевание вовсе! Что ж, в силу моего возраста, я повидал немало всего. Могу рассказывать тебе легенды и эпопеи достойные царей! Могу раскрыть тебе тайны забытых гномьих технологий... Да-да, не удивляйся, я видел их. Одну из этих картин, да, вот эту над камином, подарил мне мой хороший друг - гном Варрик. Я провёл немало времени в его галерее, наслаждаясь работами написанными им самим. Впрочем, я опять стал удаляться от моего рассказа. Как бы то ни было, камин стал затухать, надо подкинуть дров. Посидим здесь ещё немного, беседа только началась...