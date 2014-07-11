Samborskaia

Надежда Самборская SamborskaiaSamborskaia
Опыт работы:
O2Consulting
Москва, www.o2consulting.ru
Работа с базами данных (поиск и обработка больших объемов информации), корректура и редактура текстов.
Продюсерский центр "Звезда столицы"
Москва, http://zvezdastolici.ru/
Рерайтинг, создание новостного контента, написание оригинальных текстов, подбор фотоконтента, размещение материалов на сайте.
Высшее образование:
2013 Московский педагогический государственный университет, Москва
Факультет педагогики и психологии, педагогика и психология
Ключевые навыки:
Знание языков Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
Профессиональные навыки:
Уверенный пользователь PC (знание MS Office‚ графических редакторов‚ интернета)‚ базовые знания HTML.
Персональные качества:
Умение работать с большим объемом информации‚ грамотность‚ красивая речь. Аккуратность‚ доброжелательность‚ креативность.