копирайтинг, рерайтинг, корректура, редактура, психология.

Опыт работы:

O2Consulting

Москва, www.o2consulting.ru

Работа с базами данных (поиск и обработка больших объемов информации), корректура и редактура текстов.

Продюсерский центр "Звезда столицы"

Москва, http://zvezdastolici.ru/

Рерайтинг, создание новостного контента, написание оригинальных текстов, подбор фотоконтента, размещение материалов на сайте.

Высшее образование:

2013 Московский педагогический государственный университет, Москва

Факультет педагогики и психологии, педагогика и психология

Ключевые навыки:

Знание языков Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь PC (знание MS Office‚ графических редакторов‚ интернета)‚ базовые знания HTML.

Персональные качества:

Умение работать с большим объемом информации‚ грамотность‚ красивая речь. Аккуратность‚ доброжелательность‚ креативность.