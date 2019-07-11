SameenShaw

Копирайтер, рерайтер, контент-менеджер

Психолог, копирайтер. Опыт работы психологом более 7 лет, копирайтером более 5 лет. Копирайт (уникальность 100%), рерайт (уникальность от 90% и выше). Работаю по ТЗ, с ключевыми словами, адекватно воспринимаю критику и с удовольствием работаю над ошибками. Строго соблюдаю дедлайн. Моя сильная сторона - понимание целевой аудитории, умение найти подход к каждому клиенту.

Моё резюме можно посмотреть на сайте hh.ru по ссылке: https://krasnoyarsk.hh.ru/resume/2b6fb422ff062408e40039ed1f63777557676a

Мое портфолио можно посмотреть здесь: https://sites.google.com/view/writer-of-fate

Пишите, со мной всегда легко договориться и приятно общаться:)