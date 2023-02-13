Превликательность в качестве и сроков работы.

Моя специальность Мобильный фотографа, так же :

Ретушь фотографий

Съёмка Reels

Контент-мейкер

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Photoshop ; Lightroom ; CapCut ; Adobo Sketch

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телефон : +7 905 128 55 65

почта : [email protected]

Inst : @Sami.lid