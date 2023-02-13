Превликательность в качестве и сроков работы.
Моя специальность Мобильный фотографа, так же :
Ретушь фотографий
Съёмка Reels
Контент-мейкер
Первым 5-ти заказчикам 50% скидка + сюрприз
Photoshop ; Lightroom ; CapCut ; Adobo Sketch
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Готова приступить прямо сейчас
телефон : +7 905 128 55 65
почта : [email protected]
Inst : @Sami.lid
Портфолио
- Обработка фотографий/ретушь15 просмотров
- Обработка фотографий/ретушь11 просмотров
- Обработка фотографий - цветокоррекция/ретушь14 просмотров