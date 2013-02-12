Переводы с английского, рерайт (русский, английский), наборы текстов

Письменные переводы по следующим тематикам: художественные и публицистические тексты, научно-популярная литература, научные тексты (преимущественно гуманитарной направленности), экономика, юриспруденция, IT и др. (возможны варианты).

ОБРАЗОВАНИЕ

2007-2012:

Южный Федеральный Университет

Специальность: «Русский язык, литература и иностранный язык»

С 2012:

Южный Федеральный Университет, аспирантура. Специальность: «Германские языки»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Работа с программами Microsoft Word, Exсel, Power Point, ABBY Fine Reader, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat; работа в Интернете.

Работа с техникой: принтер, сканер

Скорость печати: около 360 знаков в минуту

Скорость перевода: зависит от тематики и сложности текста (в среднем: 7-8 страниц в день).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имеется опыт перевода видеоматериалов (фильмы, сериалы, ТВ-шоу) при помощи субтитров (перевод с английских субтитров или создание с нуля).

Ответственный подход и выполнение работы в срок гарантируется.