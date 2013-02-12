Письменные переводы по следующим тематикам: художественные и публицистические тексты, научно-популярная литература, научные тексты (преимущественно гуманитарной направленности), экономика, юриспруденция, IT и др. (возможны варианты).
ОБРАЗОВАНИЕ
2007-2012:
Южный Федеральный Университет
Специальность: «Русский язык, литература и иностранный язык»
С 2012:
Южный Федеральный Университет, аспирантура. Специальность: «Германские языки»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Работа с программами Microsoft Word, Exсel, Power Point, ABBY Fine Reader, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat; работа в Интернете.
Работа с техникой: принтер, сканер
Скорость печати: около 360 знаков в минуту
Скорость перевода: зависит от тематики и сложности текста (в среднем: 7-8 страниц в день).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имеется опыт перевода видеоматериалов (фильмы, сериалы, ТВ-шоу) при помощи субтитров (перевод с английских субтитров или создание с нуля).
Ответственный подход и выполнение работы в срок гарантируется.