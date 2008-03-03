Samodelkin

Разработка интернет портала, аналог http://www.livemaster.ru/ только на другую тематику. Нужна орентировочная стоимость, ТЗ пока только в голове, идеии тоже интересует стоимость.
Сайты «под ключ»26 заявок
Закрыт
14 лет назад
Разработка интернет портала, аналог http://www.livemaster.ru/ только на другую тематику. Нужна орентировочная стоимость, ТЗ пока только в голове, идеии тоже интересует стоимость.
Требуется логотип в плоском стиле (подходящий и для печати на документах и для сайта) Основной смысл: Виртуальный торговый центр
Требуется разработать коллекцию иконок разных размеров в едином стиле.
Требуется разработать логотип для сайта. Направленность: Изобретения, изобретатели, Очумелые ручки, Самоделки и все в таком духе. Что требуется получить: Конечный результат плюс исходники.