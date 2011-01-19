Переводчик испанского языка
ОБРАЗОВАНИЕ:
1999 - 2004 гг.: Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет
2010 г. - настоящее время: Universidad Publica de Navarra, г.Памплона (Испания), магистратура по специальности "Современная история Испании"
ПЕРЕВОД: с испанского на русский язык (и наоборот)
ТЕМАТИКА: любая
ОПЫТ РАБОТЫ: 6 лет (технический, художественный, юридический, экономический переводы, а также перевод новостей для сайтов по недвижимости и туризму)
Редактирование и Корректура
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#3314
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#6511