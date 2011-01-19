Переводчик испанского языка

ОБРАЗОВАНИЕ:

1999 - 2004 гг.: Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет

2010 г. - настоящее время: Universidad Publica de Navarra, г.Памплона (Испания), магистратура по специальности "Современная история Испании"

ПЕРЕВОД: с испанского на русский язык (и наоборот)

ТЕМАТИКА: любая

ОПЫТ РАБОТЫ: 6 лет (технический, художественный, юридический, экономический переводы, а также перевод новостей для сайтов по недвижимости и туризму)