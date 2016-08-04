Нужно сделать вёрстку для сайта и полный адаптив, наверно с помощью Bootstrap 3. Сложность проекта средняя, качество требуется высокое. Стандартный информационный сайт. Приступить желательно сегодня-завтра (на уровне обсуждения ТЗ), а с понедельника к полноценной работе.
- HTML-верстка38 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать сайт на друпале под ключ. Стандартный информационный сайт. Друпал 7, html5, JavaScript, CSS3. Полный адаптив с помощью Bootstrap 3. Более подробное ТЗ покажу только кандидатам.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать сайт на друпале под ключ. Стандартный информационный сайт. Пару меню, галерея. Друпал 7, html5, JavaScript, CSS3. Полный адаптив (дизайн есть). Более подробное ТЗ покажу только кандидатам.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист по друпалу. Объём работы на 1-2 дня. Нужно доработать моб адаптацию, выполнить рекомендации гугла по поводу мобверсии. В мобверсии есть проблемы с главным выпадающем меню (глючит выпадение), поэтому нужно разобраться и исправить. С этим, возможно, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад