Sampras

Онегин Андрей Sampras

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Вёрстка и полный адаптив для сайта

    Нужно сделать вёрстку для сайта и полный адаптив, наверно с помощью Bootstrap 3.  Сложность проекта средняя, качество требуется высокое.  Стандартный информационный сайт.  Приступить желательно сегодня-завтра (на уровне обсуждения ТЗ), а с понедельника к полноценной работе.

    Bootstrap
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт на друпале под ключ

    Нужно сделать сайт на друпале под ключ.  Стандартный информационный сайт. Пару меню, галерея. Друпал 7, html5, JavaScript, CSS3. Полный адаптив (дизайн есть).  Более подробное ТЗ покажу только кандидатам.

    JavascriptHTMLDrupal
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по друпалу для правок

    Нужен специалист по друпалу. Объём работы на 1-2 дня. Нужно доработать моб адаптацию, выполнить рекомендации гугла по поводу мобверсии. В мобверсии есть проблемы с главным выпадающем меню (глючит выпадение), поэтому нужно разобраться и исправить. С этим, возможно, ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад