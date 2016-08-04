Нужен специалист по друпалу. Объём работы на 1-2 дня. Нужно доработать моб адаптацию, выполнить рекомендации гугла по поводу мобверсии. В мобверсии есть проблемы с главным выпадающем меню (глючит выпадение), поэтому нужно разобраться и исправить. С этим, возможно, ...