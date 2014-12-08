Фрилансер. Новая жизнь.

Я студент второго курса Национального горного университета. Моя специальность - горный инженер. А направление - разработка месторождений полезнах ископаемых подземным способом с углубленным изучением английского языка. На счет последнего - я обладаю хорошим знанием ангийского языка, имею опыт переводов, сочинений.

В школьные годы учавствовала во всеукраинских конкурсах русского языка и литературы. Занимала хорошие места и имела первенство в школе. Соответствующие сертификаты имеются:).

В настоящее время пишу книгу, рассказы и стихи.