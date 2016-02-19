Программист 1С:Предприятие 8.0 –8.3. Обычные и управляемые формы. Все компоненты: Основные объекты, Оперативные
задачи, Бухгалтерские задачи, Расчетные задачи (подтверждено сертификатом
1С:Специалист). Все типовые конфигурации (подтверждены сертификатами
1С:Специалист и 1С:Специалист-Консультант): УТ (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), БП
(2.0, 3.0), ЗУП (2.5, 3.0), БГУ (1.0, 2.0) ЗКБУ(1.0, 3.0), КА (1.1), УНФ,
Розница (1.0, 2.0, 2.1, 2.2), УПП (1.3), ERP 2.0. Отраслевые конфигурации: CRM, Общепит, 1С:Ресторан. Подключение и настройка торговогооборудования. Оптимизация клиент-серверного варианта работы.
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