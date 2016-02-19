Samvel_G

Самвел Саркисян Samvel_G

 
41 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Программист 1С:Предприятие 8.0 –8.3. Обычные и управляемые формы. Все компоненты: Основные объекты, Оперативные

задачи, Бухгалтерские задачи, Расчетные задачи (подтверждено сертификатом

1С:Специалист). Все типовые конфигурации  (подтверждены сертификатами

1С:Специалист и 1С:Специалист-Консультант): УТ (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), БП

(2.0, 3.0), ЗУП (2.5, 3.0), БГУ (1.0, 2.0) ЗКБУ(1.0, 3.0), КА (1.1), УНФ,

Розница (1.0, 2.0, 2.1, 2.2), УПП (1.3), ERP 2.0. Отраслевые конфигурации: CRM, Общепит, 1С:Ресторан. Подключение и настройка торговогооборудования. Оптимизация клиент-серверного варианта работы.