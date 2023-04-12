C удовольствием верстаю :)

Верстаю качественно - потому что занимаюсь любимым делом!

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Со мной работать просто : Оценка работы Качественное выполнение Тестирование Оплата работы Передача работы заказчику

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Контакты: [email protected]

T. +48 576 551 428 Оплата: Монобанк, Приватбанк, Visacard, а также любым удобным для вас способом.

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