SanSanchuk

Александр SanSanchuk

 
40 летУкраина/Бердичев
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
C удовольствием верстаю :)

Верстаю качественно - потому что занимаюсь любимым делом!

  • HTML

  • CSS

Со мной работать просто :

  1. Оценка работы

  2. Качественное выполнение

  3. Тестирование

  4. Оплата работы

  5. Передача работы заказчику

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Контакты:

Оплата: Монобанк, Приватбанк, Visacard, а также любым удобным для вас способом.

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HTMLCSS
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
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