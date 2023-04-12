C удовольствием верстаю :)
Верстаю качественно - потому что занимаюсь любимым делом!
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Со мной работать просто :
Оценка работы
Качественное выполнение
Тестирование
Оплата работы
Передача работы заказчику
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Контакты:
T. +48 576 551 428
Оплата: Монобанк, Приватбанк, Visacard, а также любым удобным для вас способом.
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Портфолио
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$5/час
от $10от 3 дней
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