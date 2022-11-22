Sanako_2002

Лучше работать без определенной цели, чем ничего не делать!!!
СТОЙ, СТОЙ, СТОЙ!!!
Не пролистывай, прочти пожалуйста.
Я ваша гарантия хорошо выполненной работы. Предлагаю вам работу с текстами, делаю все качественно и в кратчайшие сроки.
Владею свободно на украинским, английским и русским языками!!!
Немного о себе: коммуникабельный, легко нахожу язык с незнакомыми людьми, дружелюбный.
Заказ клиента для меня становится в первую очередь.
Предлагаю лучшую проделанную работу в короткие сроки.
Имею опыт в копирайте и рерайте.
Всегда работаю на результат, выполняю заказы в кратчайшие сроки, за суперовую цену)))
Буду рад сотрудничеству!!!