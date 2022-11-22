Sanako_2002

Лучше работать без определенной цели, чем ничего не делать!!!

СТОЙ, СТОЙ, СТОЙ!!!

Не пролистывай, прочти пожалуйста.

Я ваша гарантия хорошо выполненной работы. Предлагаю вам работу с текстами, делаю все качественно и в кратчайшие сроки.

Владею свободно на украинским, английским и русским языками!!!

Немного о себе: коммуникабельный, легко нахожу язык с незнакомыми людьми, дружелюбный.

Заказ клиента для меня становится в первую очередь.

Предлагаю лучшую проделанную работу в короткие сроки.

Имею опыт в копирайте и рерайте.

Всегда работаю на результат, выполняю заказы в кратчайшие сроки, за суперовую цену)))

Буду рад сотрудничеству!!!