Ответственность, пунктуальность, грамотность

Образование филологическое.

В прошлом - журналист-международник, работал в странах Южной Азии, в частности в Пакистане и в Индии. Опубликовал несколько сотен авторских статей в различных печатных изданиях СССР и РФ, в том числе в газетах "Труд", "Известия", "Советская Россия", в журнале "Эхо планеты" и др.

Работал выпускающим редактором информационного агентства "КРИМ-ПРЕСС" (действовало в начале 90-х годов при ТАСС) и главным редактором "Агентства газовой информации" (в составе информационной группы Интерфакс).

В настоящее время - free-lanser.

Профессиональные качества: ответственность, пунктуальность, грамотность.

Любимые темы: международные отношения, право, финансы и кредит, энергетика.

Владею английским языком.