Frontend developer
React/Redux | Вёрстка | Wordpress
Опыт работы веб-программистом более 5 лет.
Более 4 лет опыта в вёрстке (HTML5, SASS, JS, JQuery).
Опыт создания сайтов на Wordpress 1.5 года.
В прошлом году перешел на реализацию бизнес-логики с использованием современных библиотек (Svalte, Vue, React, React-Redux и т. Д.).
Командный игрок, обладающий отличными организационными и коммуникативными навыками.
И мне нравится работать с анимацией на веб-страницах.
Если вам нужен кто-то, кто качественно выполнит твою задачу - вы ищете меня.