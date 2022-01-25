Frontend developer

React/Redux | Вёрстка | Wordpress

Опыт работы веб-программистом более 5 лет.

Более 4 лет опыта в вёрстке (HTML5, SASS, JS, JQuery).

Опыт создания сайтов на Wordpress 1.5 года.

В прошлом году перешел на реализацию бизнес-логики с использованием современных библиотек (Svalte, Vue, React, React-Redux и т. Д.).

Командный игрок, обладающий отличными организационными и коммуникативными навыками.

И мне нравится работать с анимацией на веб-страницах.

Если вам нужен кто-то, кто качественно выполнит твою задачу - вы ищете меня.

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