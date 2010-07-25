Sandal_1986

Личная информация

Город проживания: Санкт-Петербург

Ближайшее метро: Василеостровская, Петроградская, Чкаловская

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 5 июня 1986 г. (22 года)

Опыт работы

Период работы: С октября 2008 года по настоящее время

Должность: Hr-менеджер. (Полная занятость)

В компании: Информационный цент 064, г.Санкт-Петербург.

Описание деятельности компании: Телефонная справочная служба "064" - на рынке информационных услуг Санкт-Петребрга более 10 лет.

Включает в себя два больших отдела:

- call-центр. Работает в двух направлених: входящие и исходящие звонки.

- отдел продаж. Занимается продвижением информационных услуг на рынке Санкт-Петербурга.

Должностные обязанности:

• Создание эффективной системы управления кадрами;

• Определение потребности в персонале, создание кадрового резерва

• Организация поиска кандидатов с использованием различных источников (средств массовой информации, Интернета, центров по трудоустройству и пр.);

• Проведение первичных собеседований, отбор кандидатов отвечающих требованиям компании;

• Обеспечение укомплектованности предприятия кадрами;

• Составление штатных расписаний;

• Создание необходимых условий для развития и удовлетворения потребностей каждого работника;

• Планирование потребности в переподготовке и повышении квалификации персонала: организация обучения, стажировки;

• Разработка и внедрение системы мотивации работников предприятия (разработка системы материального и нематериального стимулирования работников), формирование корпоративной культуры;

• Составление отчётности: по проделанной работе, численности персонала;

• Подготавливание методических указаний по развитию и совершенствованию форм работы с персоналом отделов, управление персоналом и доведение их до сведения руководителей структурных подразделений предприятия;

• Осуществление приема персонала по личным вопросам, разрабатывание индивидуальных программы адаптации;

• Разрешение трудовых споров и конфликтов;

• Создание адаптационной программы для новых сотрудников компании.

Период работы: с августа 2008 по сентябрь 2008 года

Должность: Рекрутёр. (Полная занятость)

В компании: КЦУКР, г.Санкт-Петербург.

Описание деятельности компании: Оказание профессиональной помощи в решении проблем, связанных с поиском и подбором нужных специалистов.

Должностные обязанности:

• Активный поиск персонала.

• Оценка резюме.

• Телефонное интервьюирование.

• Проведение первичных собеседований, как индивидуальных, так и групповых.

• Развитие направления работы с ресторанным и гостиничным бизнесом, индустрией красоты.

• Заключение договоров.

• Поиск, размещение вакансий в СМИ.

Период работы: с октября 2006 по сентябрь 2008 года

Должность: Официант. (Полная занятость)

В компании: ООО "Пиросмани"., г.Санкт-Петербург.

Описание деятельности компании: Ресторан грузинской кухни.

Должностные обязанности:

• Контроль за сервировкой рабочей позиции, поддерживание её в течении рабочей смены, поддерживание чистоты и порядка на столах.

• Общение с гостями: размещение в зале, подбор наиболее оптимальных блюд, формирование меню для банкетов.

• Разрешение конфликтных ситуаций.

Период работы: С января 2006 по июнь 2007 года

Должность: Специалист по аквариумным рыбкам и членистоногим. (Полная занятость)

В компании: ООО «Биосфера»., г.Санкт-Петербург

Описание деятельности компании: Самая крупная розничная сеть товаров для животных в Санкт-Петербурге.

Должностные обязанности:

• Следить за здоровьем рыбок на торговых точках.

• Лечение, профилактика заболеваний.

• Мелкий ремонт аквариумного оборудования.

• Консультация в выборе питомцев, уход за ними и др.

Период работы: С ноября 2004 по декабрь 2005 года

Должность: Менеджера торгового зала, старший продавец. (Полная занятость)

В компании: ТД «Евросеть», г.Ижевск

Описание деятельности компании: Вторая по величине в Европе сеть салонов сотовой связи в области розничной продажи телефонов, аксессуаров и телекоммуникационных услуг.

Должностные обязанности:

• Структуризация рабочего дня коллектива с целью наиболее продуктивного рабочего процесса.

• Прослеживание выполнения служебных обязанностей коллективом.

• Осуществление подготовки, приёма, учёта документации касающейся продаж.

• Разрешение конфликтных ситуаций Менеджер-Клиент оптимальным для компании образом.

• Оперативное реагирование на информацию от региональных директоров (текущие акции, изменение цен и д.р.), доведение сведений до подчинённых.

• Мониторинг рынка сотовых телефонов, анализ деятельности конкурентов.

• В случае необходимости выполнение обязанностей менеджера торгового зала, кассира.

Образование

Учебное заведение: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы

Дата окончания: Июнь 2012 года

Факультет: Прикладной Психологии.

Специальность: Психолог.

Учебное заведение: Удмуртский государственный университет (Ижевск)

Дата окончания: Декабрь 2003 года

Факультет: Театрального искусства.

Специальность: Актёр драм.театра.

Дополнительная информация

• Высокая обучаемость.

• Неконфликтность.

• Стрессоустойчивость.

• Умение отстоять свою позицию.

• Коммуникабельность.

• Креативность.

Вредных привычек не имею. Судимых родственников нет, сам к уголовной ответственности не привлекался.

Занятия в свободное время: Образование, интернет, ВТ, путешествия, чтение., фриланс.