Sandal_1986

Личная информация
Город проживания: Санкт-Петербург
Ближайшее метро: Василеостровская, Петроградская, Чкаловская
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 5 июня 1986 г. (22 года)
Опыт работы
Период работы: С октября 2008 года по настоящее время
Должность: Hr-менеджер. (Полная занятость)
В компании: Информационный цент 064, г.Санкт-Петербург.
Описание деятельности компании: Телефонная справочная служба "064" - на рынке информационных услуг Санкт-Петребрга более 10 лет.
Включает в себя два больших отдела:
- call-центр. Работает в двух направлених: входящие и исходящие звонки.
- отдел продаж. Занимается продвижением информационных услуг на рынке Санкт-Петербурга.
Должностные обязанности:
• Создание эффективной системы управления кадрами;
• Определение потребности в персонале, создание кадрового резерва
• Организация поиска кандидатов с использованием различных источников (средств массовой информации, Интернета, центров по трудоустройству и пр.);
• Проведение первичных собеседований, отбор кандидатов отвечающих требованиям компании;
• Обеспечение укомплектованности предприятия кадрами;
• Составление штатных расписаний;
• Создание необходимых условий для развития и удовлетворения потребностей каждого работника;
• Планирование потребности в переподготовке и повышении квалификации персонала: организация обучения, стажировки;
• Разработка и внедрение системы мотивации работников предприятия (разработка системы материального и нематериального стимулирования работников), формирование корпоративной культуры;
• Составление отчётности: по проделанной работе, численности персонала;
• Подготавливание методических указаний по развитию и совершенствованию форм работы с персоналом отделов, управление персоналом и доведение их до сведения руководителей структурных подразделений предприятия;
• Осуществление приема персонала по личным вопросам, разрабатывание индивидуальных программы адаптации;
• Разрешение трудовых споров и конфликтов;
• Создание адаптационной программы для новых сотрудников компании.
Период работы: с августа 2008 по сентябрь 2008 года
Должность: Рекрутёр. (Полная занятость)
В компании: КЦУКР, г.Санкт-Петербург.
Описание деятельности компании: Оказание профессиональной помощи в решении проблем, связанных с поиском и подбором нужных специалистов.
Должностные обязанности:
• Активный поиск персонала.
• Оценка резюме.
• Телефонное интервьюирование.
• Проведение первичных собеседований, как индивидуальных, так и групповых.
• Развитие направления работы с ресторанным и гостиничным бизнесом, индустрией красоты.
• Заключение договоров.
• Поиск, размещение вакансий в СМИ.
Период работы: с октября 2006 по сентябрь 2008 года
Должность: Официант. (Полная занятость)
В компании: ООО "Пиросмани"., г.Санкт-Петербург.
Описание деятельности компании: Ресторан грузинской кухни.
Должностные обязанности:
• Контроль за сервировкой рабочей позиции, поддерживание её в течении рабочей смены, поддерживание чистоты и порядка на столах.
• Общение с гостями: размещение в зале, подбор наиболее оптимальных блюд, формирование меню для банкетов.
• Разрешение конфликтных ситуаций.
Период работы: С января 2006 по июнь 2007 года
Должность: Специалист по аквариумным рыбкам и членистоногим. (Полная занятость)
В компании: ООО «Биосфера»., г.Санкт-Петербург
Описание деятельности компании: Самая крупная розничная сеть товаров для животных в Санкт-Петербурге.
Должностные обязанности:
• Следить за здоровьем рыбок на торговых точках.
• Лечение, профилактика заболеваний.
• Мелкий ремонт аквариумного оборудования.
• Консультация в выборе питомцев, уход за ними и др.
Период работы: С ноября 2004 по декабрь 2005 года
Должность: Менеджера торгового зала, старший продавец. (Полная занятость)
В компании: ТД «Евросеть», г.Ижевск
Описание деятельности компании: Вторая по величине в Европе сеть салонов сотовой связи в области розничной продажи телефонов, аксессуаров и телекоммуникационных услуг.
Должностные обязанности:
• Структуризация рабочего дня коллектива с целью наиболее продуктивного рабочего процесса.
• Прослеживание выполнения служебных обязанностей коллективом.
• Осуществление подготовки, приёма, учёта документации касающейся продаж.
• Разрешение конфликтных ситуаций Менеджер-Клиент оптимальным для компании образом.
• Оперативное реагирование на информацию от региональных директоров (текущие акции, изменение цен и д.р.), доведение сведений до подчинённых.
• Мониторинг рынка сотовых телефонов, анализ деятельности конкурентов.
• В случае необходимости выполнение обязанностей менеджера торгового зала, кассира.
Образование
Учебное заведение: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы
Дата окончания: Июнь 2012 года
Факультет: Прикладной Психологии.
Специальность: Психолог.
Учебное заведение: Удмуртский государственный университет (Ижевск)
Дата окончания: Декабрь 2003 года
Факультет: Театрального искусства.
Специальность: Актёр драм.театра.
Дополнительная информация
• Высокая обучаемость.
• Неконфликтность.
• Стрессоустойчивость.
• Умение отстоять свою позицию.
• Коммуникабельность.
• Креативность.
Вредных привычек не имею. Судимых родственников нет, сам к уголовной ответственности не привлекался.
Занятия в свободное время: Образование, интернет, ВТ, путешествия, чтение., фриланс.