Создаю качественные сайты, которые продают Ваш товар

Приветствую всех, кто заглянул сюда. Долго думала, что написать, но потом поняла, что никто не любит читать длинные тексты))

Немного о себе: Веб- дизайном занимаюсь около 4 лет. Имею опыт работы в веб-студии. Закончила 2 курса по данной специальности Стараюсь каждый свой проект выполнить по максимуму для себя

самой в первую очередь.

Чем я занимаюсь:

- Уникальный дизайн веб-сайтов ( от простых до сложных:Сайт-визитка, Landing page, Интернет- магазин, Корпоративный сайт)

- Баннеры

- Визитки

- Иллюстрации

В работе для меня важно: осознанность и порядочность. Без этого никуда)) Не делаю продукты, ради того чтобы сделать.

В заключении, самый важный момент для меня, пожалуй создавать продукт, который может помочь моему заказчику решить поставленную задачу ( качественно

решить, что важно). Пусть это звучит как фраза из книги, но честно))