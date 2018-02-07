Приветствую всех, кто заглянул сюда. Долго думала, что написать, но потом поняла, что никто не любит читать длинные тексты))
Немного о себе: Веб- дизайном занимаюсь около 4 лет. Имею опыт работы в веб-студии. Закончила 2 курса по данной специальности Стараюсь каждый свой проект выполнить по максимуму для себя
самой в первую очередь.
Чем я занимаюсь:
- Уникальный дизайн веб-сайтов ( от простых до сложных:Сайт-визитка, Landing page, Интернет- магазин, Корпоративный сайт)
- Баннеры
- Визитки
- Иллюстрации
В работе для меня важно: осознанность и порядочность. Без этого никуда)) Не делаю продукты, ради того чтобы сделать.
В заключении, самый важный момент для меня, пожалуй создавать продукт, который может помочь моему заказчику решить поставленную задачу ( качественно
решить, что важно). Пусть это звучит как фраза из книги, но честно))
Портфолио
- Уникальные акционные баннеры483 просмотра