Дизайн сайтов. Качественно и ответственно.

Доброго времени суток, уважаемый заказчик!

Моя основная специализация - веб-дизайн. Я не так давно в этой области, но с большим рвением и старанием иду вперед.

Я слежу за последними тенденциями в сфере дизайна и применяю их в своей работе. Я люблю свою работу и делаю ее аккуратно и качественно.

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Что я могу вам предложить:

- Нарисовать дизайн для Вашего сайта, учитывая все пожелания и предлагая свои

варианты для достижения максимального результата.

- Выполнить работу в оговоренные сроки.

- Полная отдача Вашему проекту, пока желаемый результат не будет достигнут.

- Всегда на связи и не заставлю Вас долго ждать ответа.

- Моя цель - избавить вас от потери времени на поиски кандидата и построить

взаимовыгодные, долгосрочные профессиональные отношения.

Гарантирую ответственность и достижение наилучшего результата.

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Цены:

· Главная страница от 100 у.е.

· Внутренние странички от 20 у.е./шт.

· Landing page от 70 у.е.

· Адапт. странички (768, 640, 480, 320) от 30 у.е.

· Экран моб. приложений от 30 у.е./шт.

· Логотип от 30 у.е.

· Баннеры(статика) от 10 у.е.

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Удобная схема работы:

1. Обсуждаем Ваши пожелания и техническое задание на проект. Если нет составленного задания — высылаю бриф для заполнения.

После просмотра в полном объеме задания — я озвучиваю окончательную стоимость и сроки макетов.

2. После обсуждения всех деталей, предоставляю реквизиты для предоплаты 50% (при желании можно разбить на этапы).

3. После получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном с учетом ваших пожеланий (составленного технического задания, прототипов).

4. Утверждаем выполненную работу (если нужны корректировки —вношу).

5. Оплата остатка суммы за проект и после подготовки файлов подверстку, я высылаю все исходные файлы.

Что вы получаете?

Файлы формата PSD с понятно подписанными слоями, логически разложенными по

папкам + все сопутствующие материалы.

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ГРАФИК РАБОТЫ:

Работаю по будням с 10:00 до 19:00 (по Киевскому времени)

Работа в выходные и праздничные дни оговаривается в индивидуальном порядке

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Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

skype: SandraKatruk

E-mail: [email protected]