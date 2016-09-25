Доброго времени суток, уважаемый заказчик!
Моя основная специализация - веб-дизайн. Я не так давно в этой области, но с большим рвением и старанием иду вперед.
Я слежу за последними тенденциями в сфере дизайна и применяю их в своей работе. Я люблю свою работу и делаю ее аккуратно и качественно.
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Что я могу вам предложить:
- Нарисовать дизайн для Вашего сайта, учитывая все пожелания и предлагая свои
варианты для достижения максимального результата.
- Выполнить работу в оговоренные сроки.
- Полная отдача Вашему проекту, пока желаемый результат не будет достигнут.
- Всегда на связи и не заставлю Вас долго ждать ответа.
- Моя цель - избавить вас от потери времени на поиски кандидата и построить
взаимовыгодные, долгосрочные профессиональные отношения.
Гарантирую ответственность и достижение наилучшего результата.
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Цены:
· Главная страница от 100 у.е.
· Внутренние странички от 20 у.е./шт.
· Landing page от 70 у.е.
· Адапт. странички (768, 640, 480, 320) от 30 у.е.
· Экран моб. приложений от 30 у.е./шт.
· Логотип от 30 у.е.
· Баннеры(статика) от 10 у.е.
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Удобная схема работы:
1. Обсуждаем Ваши пожелания и техническое задание на проект. Если нет составленного задания — высылаю бриф для заполнения.
После просмотра в полном объеме задания — я озвучиваю окончательную стоимость и сроки макетов.
2. После обсуждения всех деталей, предоставляю реквизиты для предоплаты 50% (при желании можно разбить на этапы).
3. После получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном с учетом ваших пожеланий (составленного технического задания, прототипов).
4. Утверждаем выполненную работу (если нужны корректировки —вношу).
5. Оплата остатка суммы за проект и после подготовки файлов подверстку, я высылаю все исходные файлы.
Что вы получаете?
Файлы формата PSD с понятно подписанными слоями, логически разложенными по
папкам + все сопутствующие материалы.
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ГРАФИК РАБОТЫ:
Работаю по будням с 10:00 до 19:00 (по Киевскому времени)
Работа в выходные и праздничные дни оговаривается в индивидуальном порядке
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Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
skype: SandraKatruk
E-mail: [email protected]
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