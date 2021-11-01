SandraVertigo

Александра Иванова SandraVertigo

 
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер твоей мечты. Немного с юмором и пониманием дизайна

Я тут для чего-то важного.  Писать шаблонные заголовки не планировала, ведь я заканчивала архитектурный, а не училась на лингвиста...

Давайте вместе создавать историю и заниматься творчеством.