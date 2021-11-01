Александра Иванова SandraVertigoSandraVertigo
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер твоей мечты. Немного с юмором и пониманием дизайна
Я тут для чего-то важного. Писать шаблонные заголовки не планировала, ведь я заканчивала архитектурный, а не училась на лингвиста...
Давайте вместе создавать историю и заниматься творчеством.
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Портфолио
- Упрямство14 просмотров
- Логотип фирмы по созданию штрих-кодов UniKod29 просмотров
- Логотип для бомбочек ручной работы ButheBomb22 просмотра
- Логотип для бомбочек ручной работы ButheBomb24 просмотра