Имеется готовый дизайн. Задача чуток переделать его. Все подробности в личку. Срок и цену указываете сами после обсуждения ТЗ. Кандидат должен уметь ставить сайты на joomla, понимать начинку джумлы. Возможно надо будет переверстать немного ...
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: 1. установить движок Joomla 2. Настроить (создать разделы, прикрутить скрипты, импортировать некоторые базы с других сайтов - просто вставить либо готовые фреймы, либо просто воткнуть код, который будет брать данные с других сайтов) 3. Отредактировать шаблон. ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны люди для заполнения сайта контентом. Сайтов много. Перечислять не имеет смысла. Плачу 0,05 WMZ за одну полноценную страницу. Писать с нуля и рерайтить ничего не надо. Надо просто заполнить сайты контентом. Работа на ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать и сверстать дизайн для сайта знакомств Есть готовые дефолтовые дизы - надо сделать что нить типа вебдваноль. Сам сайт находится тут:takecare-of.me От вас на почту: 1. Оценка подобной работы 2. Сроки. 3. Примеры своих работ. Писать сюда: ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
1 пост = 6 центов. Список форумов предоставляю.Оплата 1-раз в неделю после отчета(вс или пн)Отчет в виде УРлов с никами участников, и предоставлением доступа к профилям участников (для достоверности).Посты должны быть осмысленными, интересными. Переписка по ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $50
Сделать форму отправки сообщений с сайта на почту. Сделать проверку полей перед тем как сообщения будут отправляться на почту. Чтоб не было отправки пустых сообщений. Поля помеченные звездочкой -обязательные к заполнению. Ценник - 50 баксов. Срок ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется создать форму заявки.(10 шагов ) Суть сводится к тому, что при нажатии на кнопку "отправить" заявка отправляется на несколько ящиков (дублем) и кроме этого отрпавляется 2 смски на 2 номера билайна. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется SEO-Копирайтинг, для сайта. Кандидат должен понимать что такое SEO, плотность слов, уникальность контента, частотность и т.д. Задача написать на сайт 20 уникальных приятных к прочтению, ОПТИМИЗИРОВАННЫХ статей. Никакого тиража, статьи ТОЛЬКО уникальные. Цена ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт15 лет назад
Срочно нужно сделать 3 баннера. Один будет- как сайт одностраничник, 2 и 3 - с фиксированными размерами. Никаких наворотов не трубется, макеты для кадров готовы. Только текст и фон. Красный срок до субботы 7-го!!!! Писать ...Баннеры21 заявкаЗакрыт15 лет назад