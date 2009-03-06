Sandra_08

Sandra Mclee Sandra_08

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переделка дизайна Joomla 1.5

    Имеется готовый дизайн. Задача чуток переделать его. Все подробности в личку. Срок и цену указываете сами после обсуждения ТЗ. Кандидат должен уметь ставить сайты на joomla, понимать начинку джумлы. Возможно надо будет переверстать немного ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Задача для специалиста по Joomla

    Задача: 1. установить движок Joomla 2. Настроить (создать разделы, прикрутить скрипты, импортировать некоторые базы с других сайтов - просто вставить либо готовые фреймы, либо просто воткнуть код, который будет брать данные с других сайтов) 3. Отредактировать шаблон. ...

    Joomla
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    Нужны люди для заполнения сайта контентом. Сайтов много. Перечислять не имеет смысла. Плачу 0,05 WMZ за одну полноценную страницу. Писать с нуля и рерайтить ничего не надо. Надо просто заполнить сайты контентом. Работа на ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать шаблон для сайта знакомств

    Требуется нарисовать и сверстать дизайн для сайта знакомств Есть готовые дефолтовые дизы - надо сделать что нить типа вебдваноль. Сам сайт находится тут:takecare-of.me От вас на почту: 1. Оценка подобной работы 2. Сроки. 3. Примеры своих работ. Писать сюда: ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    $50

    1 пост = 6 центов. Список форумов предоставляю.Оплата 1-раз в неделю после отчета(вс или пн)Отчет в виде УРлов с никами участников, и предоставлением доступа к профилям участников (для достоверности).Посты должны быть осмысленными, интересными. Переписка по ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форма отправки с сайта

    $50

    Сделать форму отправки сообщений с сайта на почту. Сделать проверку полей перед тем как сообщения будут отправляться на почту. Чтоб не было отправки пустых сообщений. Поля помеченные звездочкой -обязательные к заполнению. Ценник - 50 баксов. Срок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать форму обратной связи

    $50

    Требуется создать форму заявки.(10 шагов ) Суть сводится к тому, что при нажатии на кнопку "отправить" заявка отправляется на несколько ящиков (дублем) и кроме этого отрпавляется 2 смски на 2 номера билайна. ...

    Форма обратной связи
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется написать 20 статей

    $100

    Требуется SEO-Копирайтинг, для сайта. Кандидат должен понимать что такое SEO, плотность слов, уникальность контента, частотность и т.д. Задача написать на сайт 20 уникальных приятных к прочтению, ОПТИМИЗИРОВАННЫХ статей. Никакого тиража, статьи ТОЛЬКО уникальные. Цена ...

    Копирайтинг для сайтаSEO-копирайтинг
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно нарисовать 3 баннера!

    Срочно нужно сделать 3 баннера. Один будет- как сайт одностраничник, 2 и 3 - с фиксированными размерами. Никаких наворотов не трубется, макеты для кадров готовы. Только текст и фон. Красный срок до субботы 7-го!!!! Писать ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад