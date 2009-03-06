Нужны люди для заполнения сайта контентом. Сайтов много. Перечислять не имеет смысла. Плачу 0,05 WMZ за одну полноценную страницу. Писать с нуля и рерайтить ничего не надо. Надо просто заполнить сайты контентом. Работа на ...