Александра Островская Sandra_ny9Sandra_ny9
28 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
– Корреспондент газеты «Ведомости-АПК»;
- Журналист, автор аналитических статей в журнале «Босс»;
- Автор статей исторической, развлекательной тематики в
интернет издании «Smart News»;
- Автор прозы и стихотворений в интернет издании «Clever-
Russia».
Примеры статей можно посмотреть в архиве сайта SmartNews.ru и на сайте журнала "Босс"
все работы выполнены со 100% уникальностью!
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Портфолио
- Статьи для журнала Смарт-Ньюс184 просмотра
- Статьи для журнала Смарт-Ньюс157 просмотров
- Статьи108 просмотров