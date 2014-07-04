– Корреспондент газеты «Ведомости-АПК»;

- Журналист, автор аналитических статей в журнале «Босс»;

- Автор статей исторической, развлекательной тематики в

интернет издании «Smart News»;

- Автор прозы и стихотворений в интернет издании «Clever-

Russia».

Примеры статей можно посмотреть в архиве сайта SmartNews.ru и на сайте журнала "Босс"

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