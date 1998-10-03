Архитектор-Дизайнер
Личная информация
- Город проживания: Москва
- Образование: Среднее-специальное
- Дата рождения: 03.10.1998
- Телефон для связи: +79017546259
- Электронная почта и др.
- [email protected]
- https://vk.com/sandu14
- [email protected]
Образование
- Учебное заведение: ГБОУ СПО КАС №7
- Год окончания: 2018
- Факультет: Архитектура
- Специальность: Архитектор
- Форма обучения: Очная/дневная
Компьютерные навыки
- AutoCad - в совершенстве(кроме 3D моделирования)
- ArhiCad - уверенный пользователь
- SketchUp - в совершенстве
- Photoshop - уверенный пользователь
- 3DMax - на стадии изучения
Информация о себе
Отношусь к любому делу с большой ответственностью. Проработаю ваш проект до мельчайших подробностей основываясь на ваших желаниях и профессиональных навыках. Доведу начатое дело до конца в оговоренный срок.
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