Архитектор-Дизайнер

Личная информация

﻿Образование

Учебное заведение: ГБОУ СПО КАС №7

Год окончания: 2018

Факультет: Архитектура

Специальность: Архитектор

Форма обучения: Очная/дневная

Компьютерные навыки

AutoCad - в совершенстве(кроме 3D моделирования)

ArhiCad - уверенный пользователь

SketchUp - в совершенстве

Photoshop - уверенный пользователь

3DMax - на стадии изучения

Информация о себе

Отношусь к любому делу с большой ответственностью. Проработаю ваш проект до мельчайших подробностей основываясь на ваших желаниях и профессиональных навыках. Доведу начатое дело до конца в оговоренный срок.