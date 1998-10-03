SanduBU

Александр SanduBU

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Архитектор-Дизайнер

Личная информация

﻿Образование

  • Учебное заведение: ГБОУ СПО КАС №7
  • Год окончания: 2018
  • Факультет: Архитектура
  • Специальность: Архитектор
  • Форма обучения: Очная/дневная

Компьютерные навыки

  • AutoCad - в совершенстве(кроме 3D моделирования)
  • ArhiCad - уверенный пользователь
  • SketchUp - в совершенстве
  • Photoshop - уверенный пользователь
  • 3DMax - на стадии изучения

Информация о себе

Отношусь к любому делу с большой ответственностью. Проработаю ваш проект до мельчайших подробностей основываясь на ваших желаниях и профессиональных навыках. Доведу начатое дело до конца в оговоренный срок.