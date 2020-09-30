Профессиональный корректор, редактор

Здравствуйте, уважаемый заказчик!

Я готова работать для Вас!

Коротко о себе: русская, высшее гуманитарное образование (филологическое и юридическое). Проживаю в респ. Черногория. Работаю корректором, редактором более восьми лет, как на постоянной, так и на удалённой основе. Обладаю безупречной грамотностью. Ответственна, внимательна, пунктуальна. Имею опыт работы с очень большими объемами текста в сжатые сроки (в частности, редактирование и корректура книг и статей различной тематики, в том числе работа со сложными профессиональными текстами, а также с художественной, научной и учебной литературой). Сотрудничаю с известными издательствами.

Также занимаюсь редактированием переводов.

В настоящее время работаю выпускающим редактором и корректором в крупной ежемесячной газете Черногории (на русском языке), на удалённой основе сотрудничаю со студиями копирайтинга (редактор-корректор), а также занимаюсь редактированием контента для ряда сайтов. Регулярно выполняю частные заказы на корректуру.

Поскольку занятость у меня неполная (по мере поступления текстов), то располагаю достаточным временем на Ваш проект. Гарантирую чёткое соблюдение сроков.

Очень высокая скорость вычитки (от 80 000 знаков/день без пробелов).

Работаю с файлами как в формате Word (режим рецензирования), так и в формате PDF (режим комментариев и заметок). Могу вычитывать вёрстку.

Умею работать с графиками, таблицами, формулами, рисунками.

Также профессионально занимаюсь транскрибацией (расшифровкой) аудио- и видеозаписей.

С уважением, Марина.

E-mail: [email protected]

Skype: Sangrienta2

ICQ: 442 244 873