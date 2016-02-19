Качественная верстка за минимальные деньги или за Ваш отзыв HTML5+CSS3+JS

Всем привет!!!! Больше всего нравится в жизни решать сложные задачи, требующие мозгового штурма. А написание кода как раз того и требует! Я только начала заниматься созданием сайтов, но уже уверенно владею HTML5, CSS3, JS, jQuery. Если в ходе верстки макета мне встречаются незнакомые технические моменты, то этот пробел всегда заполняется (все блага интернета доступны в любой момент). За счет этого обеспечивается мой постоянный рост в сфере верстки макетов различной сложности. C каждой новой работой обретаются новые знания, а сам процесс верстки становится все более автоматизированным.Сейчас готова работать за минимальную оплату и даже за ваш отзыв!!!!