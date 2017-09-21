SaniyaGaleyeva

Сания Галеева SaniyaGaleyevaSaniyaGaleyeva
Образование:
Сентябрь, 2003 – июнь, 2008
Елабужский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, учитель английского и немецкого языков по специальности «Иностранный язык с дополнительной специальностью», специалист.
Опыт работы:
Январь 2005 — по настоящее время
Частный репетиторРепетитор по английскому и русскому языкамПреподавание английского языка детям и взрослым индивидуально, помощь школьникам в выполнении домашнего задания по английскому языку, подготовка к тестам, контрольным, ГИА, ЕГЭ.
Преподавание английского языка по Skype, использование коммуникативной методики, зарубежных учебных пособий.
Преподавание русского языка детям индивидуально, помощь школьникам в выполнении домашнего задания по русскому языку, подготовка к тестам, контрольным, ГИА, ЕГЭ.Август 2012 — декабрь 2013
YES, Языковой центрКазань, www.yescompany.ruпреподаватель английского языкаПроведение групповых и индивидуальных занятий с детьми и взрослыми
Использование коммуникативной методики
Работа по зарубежным учебным пособиям (Oxford University Press)
Достижения:
Преподаватель месяца в языковой школе (филиал на ул. Серова)Сентябрь 2008 — октябрь 2010
ЕФ КФУЕлабугаассистент преподавателяОбязанности:
Учебно-методическая работа:
- проведение занятий по ПУПР (практике устной и письменной речи) на 4 курсе английского отделения факультета иностранных языков, 2 и 4 курсах немецкого отделения факультета иностранных языков, 3 курсе ТИО (татарско-иностранного отделения);
- подготовка экзаменационных и зачётных заданий, разработка вопросов к тестам СИНТЕЗ (Система Интерактивного Тестирования Знаний);
Организационно-методическая деятельность и воспитательная работа:
- участие в заседании кафедры, совета факультета.
Научная деятельность:
- разработка сборника учебных заданий по домашнему чтению для студентов 4 курса английского отделения факультета иностранных языков (по роману Ф. С. Фицджеральда "Великий Гэтсби")
Основные навыки и знания:
Английский язык (основной язык).
Немецкий язык (дополнительная специальность).
Татарский язык (минимально).
Дополнительная информация:
Научная деятельность:
- разработка сборника учебных материалов по домашнему чтению для преподавателей и студентов 4 курса английского отделения (по роману Ф. Скотта Фитцджеральда «Великий Гэтсби»).
Творческая деятельность:
Пишу стихи на русском и английском языках, перевожу стихи (свои и других авторов) и песни с русского на английский.