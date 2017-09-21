SaniyaGaleyeva

Английский язык, русский язык - преподаватель, репетитор, переводчик ( в том числе в Skype)

Образование:

Сентябрь, 2003 – июнь, 2008

Елабужский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, учитель английского и немецкого языков по специальности «Иностранный язык с дополнительной специальностью», специалист.

Опыт работы:

Январь 2005 — по настоящее время

Частный репетиторРепетитор по английскому и русскому языкамПреподавание английского языка детям и взрослым индивидуально, помощь школьникам в выполнении домашнего задания по английскому языку, подготовка к тестам, контрольным, ГИА, ЕГЭ.

Преподавание английского языка по Skype, использование коммуникативной методики, зарубежных учебных пособий.

Преподавание русского языка детям индивидуально, помощь школьникам в выполнении домашнего задания по русскому языку, подготовка к тестам, контрольным, ГИА, ЕГЭ.Август 2012 — декабрь 2013

YES, Языковой центрКазань, www.yescompany.ruпреподаватель английского языкаПроведение групповых и индивидуальных занятий с детьми и взрослыми

Использование коммуникативной методики

Работа по зарубежным учебным пособиям (Oxford University Press)

Достижения:

Преподаватель месяца в языковой школе (филиал на ул. Серова)Сентябрь 2008 — октябрь 2010

ЕФ КФУЕлабугаассистент преподавателяОбязанности:

Учебно-методическая работа:

- проведение занятий по ПУПР (практике устной и письменной речи) на 4 курсе английского отделения факультета иностранных языков, 2 и 4 курсах немецкого отделения факультета иностранных языков, 3 курсе ТИО (татарско-иностранного отделения);

- подготовка экзаменационных и зачётных заданий, разработка вопросов к тестам СИНТЕЗ (Система Интерактивного Тестирования Знаний);

Организационно-методическая деятельность и воспитательная работа:

- участие в заседании кафедры, совета факультета.

Научная деятельность:

- разработка сборника учебных заданий по домашнему чтению для студентов 4 курса английского отделения факультета иностранных языков (по роману Ф. С. Фицджеральда "Великий Гэтсби")

Основные навыки и знания:

Английский язык (основной язык).

Немецкий язык (дополнительная специальность).

Татарский язык (минимально).

Дополнительная информация:

Научная деятельность:

- разработка сборника учебных материалов по домашнему чтению для преподавателей и студентов 4 курса английского отделения (по роману Ф. Скотта Фитцджеральда «Великий Гэтсби»).

Творческая деятельность:

Пишу стихи на русском и английском языках, перевожу стихи (свои и других авторов) и песни с русского на английский.

https://www.poemhunter.com/saniya-galeyeva/