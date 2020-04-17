Предметная съемка, съемка портрета, свадебная фотография. Photoshop и Lightroom. Быстро и качественно выполню обработку фото любой сложности.

Я предоставляю услуги 24 часа, 365 дней, и вы всегда найдете меня онлайн, когда вам нужно, чтобы обсудить что-либо в любое время, я буду всегда рядом, чтобы выполнить ваш проект.

У меня есть большой опыт в области Photoshop.

Мои навыки: обтравка иображения, Удаление/Изменение фона, Редактирование изображений, Оптимизация изображений для веб, Улучшение изображения, Ретушь портрета, Манипуляции изображения, Реставрация фотографий, Фото ретушь, ретушь волос, Цветовая коррекция;

Создание логотипа, векторная графика,