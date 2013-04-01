Добрый День. Задача следующая: Необходимо решение, с помощью которого будет возможность работать и обходить фильтры при создании сообщений на craiglist.org, это аналог нашего Авито. Данный сайт работает на ...
- $500Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
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Добрый день. В ближайшее время запускаю проект в сфере киберспорта, если быть точным это рулетка или розыгрыш вещей из игры Counter-Strike Global Offensive, аналоги данного проекта csgofast.ru / csgoup.ru, мой проект ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим код который отображает и синхронизируется с площадкой стим и в режиме live выдает данные расходников и оружия в игре Counter Strike: GO Данная тема нужна для лотереи в Counter ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Добрый день уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать сайт с насыщенным функционалом. В котором будет довольно много информации, которая будет парситься (раздел новостей), сайт необходимо сделать на движке Wordpress, полная информация о том, ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
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Добрый день уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать проект, который по сути своей будет являться лотереей или розыгрышем, но связанным с определенной компьютерной игрой Counter - Strike Global Offensive, дело в том, что участники ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $330
Что необходимо сделать: На сайте имеется рабочая система миксов - игр 5х5 и всё задание связано с бонусами к данным миксам и еще дополнительным мелочам. - Сделать в миксах ...Системное программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
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Добрый день. Игровому хостингу Imbaserver.ru Требуется человек который имел дело с игровыми хостингами,а именно по игре CS 1.6 и занимался решением подобных проблем.Проблема специфическая и связана она непосредственно с ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад