Sansho26_stv

Александр Sansho26_stv

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Векторная графика

Выполняю работы быстро и качествено

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0 из 5

Отзывы заказчиков

jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Редактирование вывески
В очередной раз исполнитель справился с нашим заданием быстро, и выполнил все должным образом. Так же было представлено несколько вариантов. Всем рекомендую этого исполнителя.
Хороший заказчик. Оплачивает сразу по окончанию работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Этикетка для одежды
Рекомендую этого исполнителя. Быстро и качественно провел работу по нашему проекту, и предоставил готовый вариант в лучшем виде.
Ответственный заказчик. Все четко и понятно, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
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1 отзыв
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга