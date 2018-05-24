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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
В очередной раз исполнитель справился с нашим заданием быстро, и выполнил все должным образом. Так же было представлено несколько вариантов. Всем рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплачивает сразу по окончанию работы. Рекомендую.
$5
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую этого исполнителя. Быстро и качественно провел работу по нашему проекту, и предоставил готовый вариант в лучшем виде.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Все четко и понятно, оплата в срок. Рекомендую!
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1 отзыв
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга