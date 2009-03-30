SantaFee

Дмитрий Верещагин SantaFee

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Помощь в SEО

    Нужна консультация во вопросу Seo продвижения сайта. Допускаются специалисты с регистрацией на weblancere не меньше 3х месяцев.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется специализированная CMS

    $300

    Требуется создание (или подгонка уже существующей это неважно) специализированной СМС С такими функциями 1)Ежедневное обновление статистики пользователей 2)Секция регистрации пользователей 3)Система пригласили друга(рефералы) 4)Саб афилейты 5)Массовая рассылка итд 6)Внутренние очки пользователей Есть возможность посмотреть работу систему конкурентов(аналог ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
it-advert
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Помощь в SEО
Спасибо за сотрудничество
Получил ответы на большинство интересующих меня вопросов. Быстро и оперативно. Консультацией доволен.
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