Нужна консультация во вопросу Seo продвижения сайта. Допускаются специалисты с регистрацией на weblancere не меньше 3х месяцев.
Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Нужна консультация во вопросу Seo продвижения сайта. Допускаются специалисты с регистрацией на weblancere не меньше 3х месяцев.
Необходимо поднять ТИЦ для сайта Сейчас ТИЦ 0 Pr0 Только белые методы Жду предложений от толковых людей Оплата по факту
Требуется создание (или подгонка уже существующей это неважно) специализированной СМС С такими функциями 1)Ежедневное обновление статистики пользователей 2)Секция регистрации пользователей 3)Система пригласили друга(рефералы) 4)Саб афилейты 5)Массовая рассылка итд 6)Внутренние очки пользователей Есть возможность посмотреть работу систему конкурентов(аналог ...