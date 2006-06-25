Santa_777

Гость Santa_777

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Создание сайта

    $200

    Нужно сделать сайт для станции технического обслуживания. Можно на базе стандартной CMS. Предполагается что будут информационные страницы с описанием услуг фирмы+форум. Понадобится также помощь в установке и настройке на нашем хостинге. Возможна работа по договору.

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прикрутить движок к сайту

    Есть готовый движок. 1. Необходимо разработать для него дизайн. Без наворотов (флешей и т.п.). Сайт создается для игрового сервера. 2. Внедрить модуль статистики (устанавливается с сайта разработчика). 3. Внести доработки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание сайта на основе стандартной CMS

    Данный проект не коммерческий. Если кратко, то задача в следующем. Есть игровой сервер. Под него надо сделать сайт. Грамотно и желательно в сжатые сроки. Меню стандартное: Новости Форум FAQ и т.п. Предполагается внедрить модуль статистики с сервера - кто играет на ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад