Нужно сделать сайт для станции технического обслуживания. Можно на базе стандартной CMS. Предполагается что будут информационные страницы с описанием услуг фирмы+форум. Понадобится также помощь в установке и настройке на нашем хостинге. Возможна работа по договору.
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- $200Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть готовый движок. 1. Необходимо разработать для него дизайн. Без наворотов (флешей и т.п.). Сайт создается для игрового сервера. 2. Внедрить модуль статистики (устанавливается с сайта разработчика). 3. Внести доработки.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Данный проект не коммерческий. Если кратко, то задача в следующем. Есть игровой сервер. Под него надо сделать сайт. Грамотно и желательно в сжатые сроки. Меню стандартное: Новости Форум FAQ и т.п. Предполагается внедрить модуль статистики с сервера - кто играет на ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт18 лет назад