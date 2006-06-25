Данный проект не коммерческий. Если кратко, то задача в следующем. Есть игровой сервер. Под него надо сделать сайт. Грамотно и желательно в сжатые сроки. Меню стандартное: Новости Форум FAQ и т.п. Предполагается внедрить модуль статистики с сервера - кто играет на ...