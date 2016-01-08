Админка для интернет-магазина на базе сообщества ВКонтакте Функции: Авторизация пользователя ВКонтакте Передача токена ВК на бэк-энд Отображение списка товаров, просмотр, добавление, изменение карточки товара Отображение списка заказов, просмотр, добавление, изменение карточки заказа Приём сообщений сообщества ВКонтакте, отправка Создание заметок, отображение заметок Дизайн готов ...
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- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Посмотришь? Сверстать 2 страницы по прилагаемым скетчам под отображение на мобильных и десктопных браузерах + под возможное встраивание в webview. Страницы наполнять динамически по данным JSON от методов GET/publications и GET/pub_view?id=:1 Примерное описание REST API[url=https://github.com/thergbway/timgo-server/wiki]https://github.com/thergbway/timgo-server/wiki[/url] JSON-ответ сэмулировать самостоятельно. Тестовые ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад