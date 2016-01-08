Santfedan

Стэн Федан Santfedan

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение для iOS с использованием VK API

    Админка для интернет-магазина на базе сообщества ВКонтакте Функции: Авторизация пользователя ВКонтакте Передача токена ВК на бэк-энд Отображение списка товаров, просмотр, добавление, изменение карточки товара Отображение списка заказов, просмотр, добавление, изменение карточки заказа Приём сообщений сообщества ВКонтакте, отправка Создание заметок, отображение заметок Дизайн готов ...

    iOSПриложение для iOSКарточки товаров
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка 2 страниц + JSON

    Посмотришь? Сверстать 2 страницы по прилагаемым скетчам под отображение на мобильных и десктопных браузерах + под возможное встраивание в webview. Страницы наполнять динамически по данным JSON от методов GET/publications и GET/pub_view?id=:1 Примерное описание REST API[url=https://github.com/thergbway/timgo-server/wiki]https://github.com/thergbway/timgo-server/wiki[/url] JSON-ответ сэмулировать самостоятельно. Тестовые ...

    CSSBootstrapREST
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад