Посмотришь? Сверстать 2 страницы по прилагаемым скетчам под отображение на мобильных и десктопных браузерах + под возможное встраивание в webview. Страницы наполнять динамически по данным JSON от методов GET/publications и GET/pub_view?id=:1 Примерное описание REST API[url=https://github.com/thergbway/timgo-server/wiki]https://github.com/thergbway/timgo-server/wiki[/url] JSON-ответ сэмулировать самостоятельно. Тестовые ...