Santiago_Perez

Павел Santiago_Perez

 
28 летРоссия/Выборг
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $2
от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
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