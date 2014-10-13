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Портфолио
- Новый макет "Graphics Lab"125 просмотров
- Макет социальной сети "Norka"453 просмотра
- Игровой макет133 просмотра
- Симпотный макет "Graphics Lab"149 просмотров
- Макет на неопределенную тематику.119 просмотров
- Мой первый логотип.114 просмотров
- Шапка для игрового сайта343 просмотра
- Заглушка для сервера.136 просмотров
- Заглушка для сервера.157 просмотров
- Заглушка для сервера.141 просмотр
- Заглушка для сервера.136 просмотров
- Заглушка для сервера.137 просмотров
Баннеры
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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Иллюстрации и Рисунки
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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