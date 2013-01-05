Santisha

Швальц Santisha

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование высшее лингвистическое, свободно владею английским и испанским языками. Работаю с текстами самой разной тематики, от искусствоведческих до технических. Приходилось переводить художественную литературу (с русского на английский и с английского на русский). Имею большой опыт перевода обзоров рынка недвижимости и туристического рынка.С удовольствием пишу статьи на заказ или до неузнаваемости изменяю присланный материал.

Копирайтинг
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от 1 дня
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Наполнение сайтов
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от $1
от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга