Образование высшее лингвистическое, свободно владею английским и испанским языками. Работаю с текстами самой разной тематики, от искусствоведческих до технических. Приходилось переводить художественную литературу (с русского на английский и с английского на русский). Имею большой опыт перевода обзоров рынка недвижимости и туристического рынка.С удовольствием пишу статьи на заказ или до неузнаваемости изменяю присланный материал.
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Портфолио
- Пресс-релиз с альбому русских сказок, RU:ENG424 просмотра
- Перевод сайта пластиковых окон Kaleva, RU>ENG160 просмотров
- Договор об издании и распространении, ENG>RU143 просмотра
- Описание отелей Парижа, ENG>RU138 просмотров
- Архитектура Андалусии, RU>ENG137 просмотров
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