Образование высшее лингвистическое, свободно владею английским и испанским языками. Работаю с текстами самой разной тематики, от искусствоведческих до технических. Приходилось переводить художественную литературу (с русского на английский и с английского на русский). Имею большой опыт перевода обзоров рынка недвижимости и туристического рынка.С удовольствием пишу статьи на заказ или до неузнаваемости изменяю присланный материал.