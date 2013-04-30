php программирование, предметная фотосъемка

Всем, привет. Я - студент 5ого курса СПбГУ ИТМО. Учитывая, свой технический склад ума, решил посвятить себя программированию. В настоящее время развиваю свой интернет-магазин www.skinless.ru Все на нем делаю сам от верстки и программирования до фотографий и развозки товара. В свободное время имею возможность помочь другим людям реализовать их проекты. Помощь может заключаться в создании сайта, предметной съемки и т д. Пишите - буду рад ответить на любые предложения.