php программирование, предметная фотосъемка
Всем, привет. Я - студент 5ого курса СПбГУ ИТМО. Учитывая, свой технический склад ума, решил посвятить себя программированию. В настоящее время развиваю свой интернет-магазин www.skinless.ru Все на нем делаю сам от верстки и программирования до фотографий и развозки товара. В свободное время имею возможность помочь другим людям реализовать их проекты. Помощь может заключаться в создании сайта, предметной съемки и т д. Пишите - буду рад ответить на любые предложения.
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