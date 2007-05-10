За время работы наша компания создала значительное количество web-сайтов.

Мы предлагаем только эксклюзивный дизайн, который достойно представит Вашу фирму в Интернете.

Сотрудники имеют опыт работы в области web-дизайна, программирования, аналитики, маркетинга от года до 5-ти лет. “Мастер-сайт” второй год подряд получает высокую оценку Международного фестиваля рекламы “Miracle”.

(II и III место в номинации "Интернет-реклама").

Ведущие специалисты компании “Яндекс” (кураторы и председатели данной номинации) отметили профессионализм и креативность создаваемых нами web-проектов.

“Мастер-Сайт” впервые участвовал в Международном конкурсе компьютерных работ “Цифровой ветер 2004” и занял II место в номинации “Тематический сайт”.

Над каждым проектом работают от 3-х до 6-ти специалистов. У каждого заказа есть менеджер, который ведет его “от” и “до”, и следит за выполнением Ваших пожеланий и презентует результаты.

Мы делаем не столько сайты, сколько проекты, поддерживающие, развивающие и продвигающие бизнес Вашей компании.

Специалисты “Мастер-Сайт” всегда учитывают специфику бизнеса заказчика и ориентируются на долгосрочное сотрудничество.