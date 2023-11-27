Накрутка в социальных сетях

Зачем накручивать активность в своем паблике в соц. сетях?

Ну во первых, многие люди хотят быть популярнее. Раскрутка паблика в начале позволит повысить узнаваемость среди пользователей соц. сетей. А потом люди начнут подписываться на вас сами, и ваша популярность будет расти в геометрической прогрессии.

Также накрутка нужна бизнес-паблику, который совсем недавно пришел осваивать новый рынок.

Клиенты просто не будут доверять паблику с тремя подписчиками. Посмотрев одну вашу публикации, пусть даже и интересную, они развернуться и уйдут. И вы потеряете потенциальных клиентов.

Моя задача заключается не в том, чтобы высосать весь ваш бюджет и создать неорганический прирост активности у вас на странице. Нет. Я хочу помочь вам создать инструмент, благодаря которому вы сможете регулярно продавать свои товары или услуги или стать популярным блоггером и зарабатывать неа монетизации.

Занимаюсь накруткой в VK, YouTube, Rutube, ЯндексДзен и TikTok.

Услуги в VK:

Накрутка просмотров 1000 просмотров/10 рублей Накрутка лайков 10 лайков/5 рублей Накрутка подписчиков 1 подписчик/2 рубля

По услугам в других социальных сетях писать в ЛС или на почту [email protected]