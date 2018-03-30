Sapargaliev1

$40
очень срочно требуется человек который готов сделать страницу брифа на JavaScript (php,ajax не нужен) Нужно сверстать простой чат, что бы я мог забивать пулл вопросов в js и получать вёрстку.
HTML-верстканет заявок
Закрыт
7 лет назад
Привет. Меня зовут Бекзат, я веб-разработчик и создаю стильные и современные сайты. Моя основная задача создать сайт понятным для обычного человека, в независимости от каких целей. Я люблю свою работу потому-что она позволяет мне создавать крутой продукт. :-)
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Я использую для натяжки сайтов CMS.Wordpress которая гибка позволяет решить любую задачу. В руках умелого веб-разработчика эта CMS будет отличным решением для создания сайта.
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Мой стэк технологий:
очень срочно требуется человек который готов сделать страницу брифа на JavaScript (php,ajax не нужен) Нужно сверстать простой чат, что бы я мог забивать пулл вопросов в js и получать вёрстку.