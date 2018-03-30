Sapargaliev1

Привет. Меня зовут Бекзат, я веб-разработчик и создаю стильные и современные сайты. Моя основная задача создать сайт понятным для обычного человека, в независимости от каких целей. Я люблю свою работу потому-что она позволяет мне создавать крутой продукт. :-)

Мой личный сайт

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Я использую для натяжки сайтов CMS.Wordpress которая гибка позволяет решить любую задачу. В руках умелого веб-разработчика эта CMS будет отличным решением для создания сайта.

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Мой стэк технологий: