Sapozhnikov22

Здравствуйте!

Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.



3 причины выбрать меня исполнителем!



1. Результат 100%. Вы получите готовую работу.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».



