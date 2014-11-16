Невозможное - это то, что ты плохо захотел.

Профессиональная подготовка:1.Учеба в нефтяном вузе2.Участие в тренингах личностного роста.3.Постоянное саморазвитие во многих областях(приемущественно история,философия)4.Чтение различной литературы а также просмотры научных фильмов5.Участвовал в шести месячном курсе скорочтения.Профессиональные навыки:1.Являюсь опытным пользователем таких программ как: Word,Adobe reader,Компас,Exel,MS Visio2.Высокая скорость набора текстов без ошибок3.Низкая утомляемость,внимательность,творческий подход к работе,исполнительность,грамотность