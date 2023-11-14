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Стихотворение "Благодарность природе"
В лесах мудрых, таинственных зарослях,
Где ветры шепчут мудрые истории,
Среди полей, где пашни светлы и веселы,
И вод могучих, широких, как мечты.
Земля под ногами, как драгоценный дар,
Леса, что хранят в себе жизни тайны,
Поля, где рождается золотой урожай,
И реки, что несут с собой силу воды.
Синее море, бескрайнее и глубокое,
Где волны ласкают берега своим пенным поцелуем.
О, природа великая, ты даришь нам жизнь,
Твои чудеса – бесценные сокровища.
Мы благодарны за каждый лист в лесу,
За каждое зерно на поле усеянном,
За каждую каплю воды в реке могучей,
За каждую волну в море бескрайнем.
Сердце наше полно благодарности,
За твою красоту, за твою мудрость.
Мы обещаем беречь и хранить твой дар,
Нести ответственность за каждый кусочек земли.
Пусть звучит наш призыв ветрам и волнам,
Чтобы вместе мы берегли этот мир.
Человек, будь хранителем природы,
С любовью пусть звучит наш ответ ей.