SaraKonor

Денис SaraKonor

 
24 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Наш девиз педалька ВНИЗ))))

Приветствую! Меня зовут Денис, и я начинающий фрилансер с талантом креативного письма. Мое портфолио - это воплощение моей страсти к созданию увлекательных явлений, проникновенных статей, зажигательных стихов и захватывающих рассказов. Ниже вы найдете обзор моих навыков и примеры работ

Стихотворение "Благодарность природе"

В лесах мудрых, таинственных зарослях, 

Где ветры шепчут мудрые истории, 

Среди полей, где пашни светлы и веселы, 

И вод могучих, широких, как мечты.

Земля под ногами, как драгоценный дар, 

Леса, что хранят в себе жизни тайны, 

Поля, где рождается золотой урожай, 

И реки, что несут с собой силу воды.

Синее море, бескрайнее и глубокое, 

Где волны ласкают берега своим пенным поцелуем. 

О, природа великая, ты даришь нам жизнь, 

Твои чудеса – бесценные сокровища.

Мы благодарны за каждый лист в лесу, 

За каждое зерно на поле усеянном, 

За каждую каплю воды в реке могучей, 

За каждую волну в море бескрайнем.

Сердце наше полно благодарности, 

За твою красоту, за твою мудрость. 

Мы обещаем беречь и хранить твой дар, 

Нести ответственность за каждый кусочек земли.

Пусть звучит наш призыв ветрам и волнам, 

Чтобы вместе мы берегли этот мир. 

Человек, будь хранителем природы, 

С любовью пусть звучит наш ответ ей.

Стихи, Песни и Проза
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