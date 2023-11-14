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Приветствую! Меня зовут Денис, и я начинающий фрилансер с талантом креативного письма. Мое портфолио - это воплощение моей страсти к созданию увлекательных явлений, проникновенных статей, зажигательных стихов и захватывающих рассказов. Ниже вы найдете обзор моих навыков и примеры работ

Стихотворение "Благодарность природе"

В лесах мудрых, таинственных зарослях,

Где ветры шепчут мудрые истории,

Среди полей, где пашни светлы и веселы,

И вод могучих, широких, как мечты.

Земля под ногами, как драгоценный дар,

Леса, что хранят в себе жизни тайны,

Поля, где рождается золотой урожай,

И реки, что несут с собой силу воды.

Синее море, бескрайнее и глубокое,

Где волны ласкают берега своим пенным поцелуем.

О, природа великая, ты даришь нам жизнь,

Твои чудеса – бесценные сокровища.

Мы благодарны за каждый лист в лесу,

За каждое зерно на поле усеянном,

За каждую каплю воды в реке могучей,

За каждую волну в море бескрайнем.

Сердце наше полно благодарности,

За твою красоту, за твою мудрость.

Мы обещаем беречь и хранить твой дар,

Нести ответственность за каждый кусочек земли.

Пусть звучит наш призыв ветрам и волнам,

Чтобы вместе мы берегли этот мир.

Человек, будь хранителем природы,

С любовью пусть звучит наш ответ ей.