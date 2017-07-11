Sara Losin. Создание и продвижение сайтов

Сайт для меня - это отражение человека, его бизнеса, его хобби, его сущности, его целей и возможностей.

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Я стараюсь сделать его таким, чтобы заказчику было на нем комфортно, уютно, чтобы он чувствовал себя как дома. В подходящем именно ему цветовом решении, в идеальных шрифтах, фотографиях и текстах. Чтобы хотелось заходить на сайт еще и еще, привносить в него еще больше себя, открывать для себя новые возможности и горизонты.

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Создание сайта - это невероятно интересный, увлекательный и захватывающий процесс!

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Готовы начать?