Александра Кравцова SarahGordonSarahGordon
32 годаУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводы (англ.-рус.; рус.-англ.). пишу: статьи
8 лет учила английский язык на оксфордских курсах с носителями языка, затем преподавала язык младшим школьникам и занималась репетиторством со взрослыми людьми.
Есть опыт в переводе инструкций к применению медицинского оборудования, текстов общей тематики.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#1414
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $4
от 5 дней
#1699
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#4077
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5460