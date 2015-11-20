Переводы (англ.-рус.; рус.-англ.). пишу: статьи

8 лет учила английский язык на оксфордских курсах с носителями языка, затем преподавала язык младшим школьникам и занималась репетиторством со взрослыми людьми.

Есть опыт в переводе инструкций к применению медицинского оборудования, текстов общей тематики.