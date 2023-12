Sardor_sultanov

Qualitatively and on time!(Качественно и в срок!)

Hello Guys! =)

I'm a new freelancer! I had completed full training in the direction of 3D graphics at the IT Academy. After finishing my courses, I have been working in a company with name of "ITuzb" for 2 years in this direction, and now I decided to work as a freelancer!

I can solve your problems about:

3D animating, VFX(Virtual Effects), Rigging, Modeling, Exterior/Interior and etc.

Everything about 3D graphics! )

Привет друзья! =)

Я новый фрилансер! Я прошел полное обучение по направлению 3Д графики в IT академии. После окончания курса, я работал в одном комании с названием "ITuzb" 2 года в этом направлении, и сейчас я принял решение работать как фрилансер!

Я могу решать вашу проблему по поводу:

3Д анимации, VFX(Виртуальные Эффекты), Rigging, Моделирование, Экстерьер/Интерьер и т.д.

Вообщем все что связано с 3Д графикой! )