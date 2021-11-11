Sarko83

Александр Sarko83

 
40 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D моделлер

Работаю в Maya, 3D Max, Photoshop, Corel

3ds MaxPhotoshop
Портфолио
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3D-графика
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от $10
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Дизайн продукции
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от $10
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
нет рейтинга