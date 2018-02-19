Sarku

Ержан Куандыков Sarku

 
38 летКазахстан/Алматы
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Tsurikao
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$15
7 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн сайта по изготовлению фотозон
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую
Делает все очень быстро!
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