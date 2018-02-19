домик [list][*]Каркас: квадрат труба 60 *60[*]Фасад: вагонка "Штиль" + покраска [*]Окна : дерево + покраска сосна (без стекла)[*]Логотип Бургер кино и облоко с надписью KING JR с подсветкой изготовлены из белеого акрила + апликация пленкой[*]Синяя и желтые ...
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$15
выплачено фрилансерам
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- Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Уважаемые фрилансеры прошу Вас рассчитать мне стоимость верстки лендинга по изготовленному дизайну! 1)Верстка адаптивного лендинга под современные браузеры. 2) Верстка с учётом seo, google оптимизация сайта и выгрузка/настройка лендинга на домене. 3) натяжка на движек wordpress. 4) ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать дизайн сайта компании которая занимается изгоnовлением пресс стен, фотозон , на данный момент сайт имеется www.pressstena.kz (скучноватый и при его изготовление я не правильно изложил все мысли ребятам , так что получилось то ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
7 баллов
6 лет назад
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Ответный отзыв
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